شاهد.. معرض دمشق لتكنولوجيا المعلومات بعدسة العالم

العالم - سوریا



اجنحة المعرض تقدم خدمات تكنلوجيّة جديدة، وتزود الزوار بالإرشادات التي تساعدهم على نقل المعلومات من البنية المعلوماتية القديمة إلى الجديدة. واللافت مشاركة جيل الشباب من خلال مشاريعهم التي تأتي مع خدمات باقي الشركات في إطار عملية التحول الرقمي وتقنيات الدفع الإلكتروني.



الدورة الحالية للمعرض تشهد تجريب المشغّل الثالث لتقنية الجيل الخامس للاتصالات الخلوية، وهي من التقنيات الحديثة التي ستدخل قطاع الاتصالات في سوريا، رغم الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.

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