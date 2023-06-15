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الخارجية الإماراتية تتسلم أوراق اعتماد سفير إيران

الخارجية الإماراتية تتسلم أوراق اعتماد سفير إيران
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت دولة الإمارات أنها تسلّمت نسخة من أوراق اعتماد رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها، اليوم الخميس.

العالم - الامارات

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، تمنياته للسفير الإيراني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين أبو ظبي وطهران.

بدوره، أعرب السفير الإيراني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة.

وكان سفير إيران الجديد لدى الإمارات، رضا عامري، قد وصل الثلاثاء الماضي، إلى مكان بعثته في أبو ظبي.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على أهمية علاقات بلاده والإمارات وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى.

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