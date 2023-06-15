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الشيوخ الأمريكي يعين أول قاضية اتحادية مسلمة

الشيوخ الأمريكي يعين أول قاضية اتحادية مسلمة
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس بفارق صوت واحد، تعيين محامية الحقوق المدنية نصرت تشودري بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، لتصبح أول قاضية اتحادية مسلمة في أمريكا.

العالم-الامريكيتان

وأكد المجلس تعيين تشودري المديرة القانونية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في إيلينوي، بأغلبية 50 صوتا مقابل 49.

وواجهت تشودري معارضة من بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعد أن أعطت إجابات غير متسقة حول ما إذا كانت قد أدلت بتعليقات في حدث 2015 في جامعة برينستون قائلة إن الشرطة تقتل الرجال السود العزل "كل يوم".

وقضت تشودري وهي أمريكية تعود أصولها إلى بنغلاديش، معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي.

ورشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير 2022.

وعين بايدن أيضا أول قاض مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، وهو زاهد قريشي، الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه في محكمة نيو جيرزي الاتحادية في 2021.

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