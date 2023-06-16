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باستخدام خرائط الذكاء الاصطناعي.. غسل سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة +صور

باستخدام خرائط الذكاء الاصطناعي.. غسل سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة +صور
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية أعمال غسل سطح الكعبة المشرفة الدورية، من خلال مدة لا تتجاوز (20) دقيقة، وعبر فريق مختص يستخدم خرائط الذكاء الاصطناعي.

العالم - السعودية

وذكرت الصحف السعودية الإلكترونية،أن عملية التنظيف تضمنت عدة مراحل، تتمثل في كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة، ثم مسح السطح كاملاً، وحامل الكسوة والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأُجريت عمليات تنظيف سطح الكعبة المشرفة عبر منظومة عمل تتضمن الوسائل التقليدية إضافة إلى الذكاء الاصطناعي، بعدما استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية ضمن خططها التطويرية لعمليات التنظيف بشكل يدوي وإلكتروني عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها المزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وبمميزات تتضمن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، في توقيت شحن لمدة 4 ساعات، ومدة عمل تقدَّر بنحو 3 ساعات، ومساحة تغطية تقدر بـ180 متراً مربعاً في ثلاث ساعات، وقوة شفط (2000) باسكال.

وتستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام القادمة لأداء فريضة الحج.

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