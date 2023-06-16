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توقيع "إعلان الشراكة المعمقة" بين روسيا والجزائر

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الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين، فيما وصف بوتين المحادثات بينهما بالمثمرة.

العالم - الجزائر

وأضاف بوتين أن المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد تبون الذي يقوم بزيارة دولة لروسيا كانت عملية ومثمرة للغاية، وهو ما يتضح من المجموعة الواسعة من الوثائق التي تم توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس بوتين على أن العلاقات مع الجزائر "تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية"، ووفقا له، فإن اعتماد الإعلان ستكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

إضافة إلى ذلك وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

كما اقترح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المحادثات دخول الجزائر إلى منظمة البريكس والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، وهو ما اتفق معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشار إلى أهمية توسيع روسيا لممارسة التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر.

وقال: "نحن متفقون تقريبا على أكبر النقاط التي تهمنا فيما يخص الوضع الدولي المضطرب جدا، لذا نريد التعجيل بدخولنا إلى منظمة البريكس حتى ندخل في نظام آخر غير الدولار ".

وقد قام بوتين بدعوة الرئيس الجزائري إلى القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في بطرسبورغ نهاية يوليو المقبل.

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توقيع "إعلان الشراكة المعمقة" بين روسيا والجزائر