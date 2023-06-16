إبن سلمان يلتقي 'ماكرون' في قصر 'الأليزيه'؟+ فيديو

العالم - السعودية

وسيبحث ولي العهد السعودي مع ماكرون العلاقات بين البلدين وقضايا المنطقة بحثا عن سبل التوصل إلى تفاهمات حول الوضع في أوكرانيا والوضع في السودان، والقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا الاقتصادية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في تقرير، بمناسبة الزيارة، الجمعة، أن "العلاقات الثنائية بين السعودية والجمهورية الفرنسية تشهد تطورا ونموا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية، وتتوافق وجهات نظر البلدين الصديقين ورؤاهما حيال الكثير من القضايا المشتركة".

وأضافت الوكالة أن "فرنسا تحرص على شراكتها مع المملكة وتعتبرها (حليفا وثيقا) يلعب دورا رئيسا في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي واستقرار المنطقة، لذا تعمل القيادة الفرنسية على التشاور مع القيادة في السعودية بشأن القضايا والأزمات الراهنة وسبل معالجتها".

وأكد التقرير أن "السعودية تقدر تأييد فرنسا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، ويعكس هذا الدعم تنامي وتطور العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات".

وكان الديوان الملكي السعودي أفاد، يوم الأربعاء، في بيان أن ولي العهد يسافر إلى فرنسا "في زيارة رسمية يلتقي خلالها، الرئيس إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد السعودية المشارك في قمة (من أجل ميثاق مالي عالمي جديد) المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيوالجاري.

كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، المقرر عقده في باريس يوم 19 يونيو 2023".