هذا ما قاله السيد 'عبدالملك الحوثي' لممثل 'الجهاد الاسلامي'..

العالم - اليمن

وخلال اسقباله ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في اليمن، أحمد بركة، أشاد السيد الحوثي بالدور البطولي والجهادي لحركة "الجهاد الإسلامي" وحركات المقاومة الفلسطينية إبان معركة ثأر الأحرار الأخيرة وعلى امتداد الصراع مع العدو.

كما جدد التأكيد على استعداد الشعب اليمني الدائم لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية.

بدوره، عبّر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في اليمن عن الشكر والتقدير للشعب اليمني لتبنيه القضية الفلسطينية، مثمنًا دور السيد الحوثي ومواقفه الشجاعة تجاه فلسطين.