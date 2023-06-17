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ما رأيكم بالاستغلال الأوروبي لورقة اللاجئين السوريين؟

ما رأيكم بالاستغلال الأوروبي لورقة اللاجئين السوريين؟
السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال الباحث في الشؤون الدولية يحيى حرب إن محاولة أوروبا الترهيب من عودة النازحين إلى سوريا إنما تأتي محاولة لإبقاء سوريا داخل الأزمة وعدم السماح لها بالتنفس والخروج من ازمتها، وكذلك إبقاء المنطقة حول سوريا والدول المحيطة بها في حالة انتظار للانفجار.

العالم ما رأيكم

ولفت إلى أن هؤلاء النازحين الذين يخضعون لكل أشكال الترهيب والإذلال لا شيء يمنع بعد فترة أن يمكن تحويلهم أيضا إلى ميليشيات لتعود وتقاتل وخرب في سوريا.

من جانبه شدد الباحث السياسي د.أسامة دنورة أن هناك مسعى واضح لتسييس قضية النازحين السوريين بعدة أهداف منها السطو على الثروة الديمغرافية السورية واستمرار الإيحاء بوجود أزمة، معتبراً هذه الضغوطات شكلا جديد من أشكال محاولة فرض الهيمنة والتدخل وخرق السيادة.

هذا وأكد الباحث في القضايا الإقليمية والدولية د.طلال عتريسي أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي يمارس نوعاً من التضليل السياسي بحديثه عن عدم عودة النازحين إلى سوريا، مشيرا إلى أن النازحين لا يشكلون عبئاً على الحكومة السورية حيث باتت علاقات سورية مفتوحة مع جامعة الدول العربية ومعظم دول العالم.

فما رأيكم:

كيف يقرأ الاستغلال الأوروبي لورقة اللاجئين السوريين للضغط على دمشق؟

هل قدم الاتحاد الأوروبي دليلا إضافياً على تسييس الموضوع بعيدا عن المعنيين بالملف؟

ماذا يعني تحريض بوريل على الحكومة السورية واعتراضه على مسار التصالح العربي معها؟

كيف تقرأ دعوة وزراء الخارجية العرب لدول جوار سوريا بالتواصل مع دمشق؟

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ما رأيكم بالاستغلال الأوروبي لورقة اللاجئين السوريين؟

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