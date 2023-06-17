صفي الدين: استئناف العلاقات بين طهران والرياض يخدم مصالح العالمين الإسلامي والعربي

العالم- لبنان

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن صفي الدين قوله إن "المشهد الذي حدث في بكين أعطى إيجابيات كبيرة للأمة وكان عكس المصلحة الإسرائيلية والأميركية.

ورأى أن "هذا الاستقرار يعتبر ضعف لمشروع التطبيع مع "إسرائيل"، مشيرا الى ان "إيران قبل لقاء بكين كانت قوية، وبعد لقاء بكين هي قوية. قبل التغيرات في المنطقة كانت قوية. ربما الآن هي أقوى، لكنها كانت قوية".

يشار الى ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل اليوم، إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. كما سيلتقي أيضا نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وتعد زيارة بن فرحان إلى إيران، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ سنوات وعقب إبرام اتفاق المصالحة وعودة العلاقات بين البلدين.