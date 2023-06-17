السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صفي الدين: استئناف العلاقات بين طهران والرياض يخدم مصالح العالمين الإسلامي والعربي

صفي الدين: استئناف العلاقات بين طهران والرياض يخدم مصالح العالمين الإسلامي والعربي
السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، أن "استئناف العلاقات بين إيران والسعودية يخدم مصالح العالمين الإسلامي والعربي".

العالم- لبنان

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن صفي الدين قوله إن "المشهد الذي حدث في بكين أعطى إيجابيات كبيرة للأمة وكان عكس المصلحة الإسرائيلية والأميركية.

ورأى أن "هذا الاستقرار يعتبر ضعف لمشروع التطبيع مع "إسرائيل"، مشيرا الى ان "إيران قبل لقاء بكين كانت قوية، وبعد لقاء بكين هي قوية. قبل التغيرات في المنطقة كانت قوية. ربما الآن هي أقوى، لكنها كانت قوية".

يشار الى ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل اليوم، إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. كما سيلتقي أيضا نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وتعد زيارة بن فرحان إلى إيران، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ سنوات وعقب إبرام اتفاق المصالحة وعودة العلاقات بين البلدين.

روابط ذات صلة

السيد صفي الدين: حزب الله وُجد لكسر 'إسرائيل' وإذلالها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة تسجّل وفاة واحدة و15 اصابة جديدة بكورونا في ايران

صفي الدين: استئناف العلاقات بين طهران والرياض يخدم مصالح العالمين الإسلامي والعربي

مستقبلا رئيس بلدية النجف ؛ محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين

بالفيديو.. الفصائل الموالية لتركيا تستهدف تجمعات سكنية في ريف حلب

بالفيديو.. كيف تغيّر اكتشافات في أحد الكهوف الفرنسية نظرتنا للمناخ؟

مقتل 3 من عناصر "قسد" في عين عيسى شمال الرقة