الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رسميا.. أول مرشح يعلن خوض انتخابات الرئاسة في مصر

رسميا.. أول مرشح يعلن خوض انتخابات الرئاسة في مصر
السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

قرر رئيس "حزب الوفد" في مصر الدكتور عبد السند يمامة، الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

العالم - مصر

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن الهيئة العليا لـ"حزب الوفد" اختارت رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 90%.

وكلف الدكتور عبد السند يمامة، السكرتير العام ياسر الهضيبي متحدثا رسميا وإعلاميا للحملة الانتخابية.

وسبق أن التقى الدكتور عبد السند يمامة مع ممثلي ورؤساء لجان شباب الوفد بالمحافظات بالمقر الرئيسي للحزب، حيث دعا شباب الوفد إلى مشاركة الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بقوة، ورفضوا الإساءة لرئيس الحزب واستهداف الوفد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وأشار عبد السند يمامة إلى أن شباب الوفد هم الأمل والمستقبل لهذا الحزب، لذلك تم عقد هذا الحوار للاستماع لجميع شباب الوفد.

كما أضاف رئيس الوفد أنه لم يعقد هذا الاجتماع من أجل الحديث عن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لأن هذا الأمر قيد البحث والدراسة، ولم تنته منه مؤسسات الحزب حتى الآن، وسيكون طبقا للائحة الداخلية للحزب.

تصنيف :

روابط ذات صلة

حمدين صباحي يكشف تفاصيل لقائه السيد حسن نصر الله

روسيا: مصر مرحب بها في الانضمام لمجموعة 'بريكس'

هذا ما قاله 'السيسي' لدى استقباله رئيس وزراء العراق اليوم بالقاهرة

شاهد بالصور.. مصر تسترد كنزا كبيرا من فرنسا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رسميا.. أول مرشح يعلن خوض انتخابات الرئاسة في مصر

بيسكوف: لا تتوفر أي أرضية للحوار بين روسيا وأوكرانيا

وفد الوساطة الافريقي يلتقي بوتين

أمير عبداللهيان: ليس لدينا أي قيود على تطوير العلاقات مع باكستان

لمدة 72 ساعة.. هدنة جديدة بين طرفي النزاع في السودان

الإعلام الأمني العراقي يعلن مقتل إرهابيين وتدمير أوكارهم شمال بغداد