بوريل: إلغاء الاجتماع الوزاري بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي

العالم - اوروبا

وبدأ بوريل، زيارته إلى القاهرة التي تستمر حتى يوم الإثنين، والتي تستهدف بالأساس تعزيز الشراكة بين التكتل ومصر، ومناقشة عدّة ملفات على رأسها الهجرة وأزمة الطاقة والأمن الغذائي.

وعقد "بوريل" لقاءً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حيث ناقشا المستجدات الدولية والإقليمية، وفي القلب منها تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عدّة لقاءات مع مسؤولين مصريين، على رأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي.

ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، فإن "الزيارة ستوفر فرصة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي".

وفي وقت سابق، كشف السفير الألماني لدى القاهرة فرانك هارتمان، عن إلغاء مؤتمر كان مقرراً في 20 حزيران الجاري بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بسبب مشاركة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ورفض برلين الجلوس في وجود وفد النظام خلال الاجتماع.