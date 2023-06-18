الفاو: تقلص الواردات الغذائية لأفقر البلدان بسبب استمرار ارتفاع الأسعار + فيديو

العالم – الاقتصاد

دقت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية 'الفاو' ناقوس الخطر و حذرت من أن الواردات الغذائية لأفقر البلدان ستتقلص بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، وذلك رغم زيادة الإنتاج العالمي من الذرة أو الحليب أو اللحوم في عام 2023.

وقالت الفاو في تقريرها نصف السنوي حول توقعات النمو إنه في حين ستواصل البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة واردتها، من المتوقع أن تنخفض فاتورة 47 دولة من الأقل نموا وتقع بشكل رئيسي في إفريقيا، بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام.. ولكن الانخفاض سيكون أكثر وضوحا وقد يتراجع إلى ما يقرب من 5 بالمئة في البلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للمنتجات الغذائية مثل تونس أو مصر أو باكستان وتركيا.

ووصفت منظمة الفاو الانخفاض في حجم الواردات الغذائية في هاتين المجموعتين بأنه تطور مثير للقلق ويوحي بتراجع في قدرتها الشرائية.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الزيوت أو الحبوب بعد بلوغها الذروة في آذار/مارس 2022 بعد الحرب في أوكرانيا، فإنها ما زالت إلى اليوم في مستويات عالية، وتواصل منتجات الفاكهة أو الخضار أو منتجات الألبان الارتفاع مما يؤدي إلى إبطاء الطلب، لا سيما في البلدان الأفقر.

وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة أن ما يعزز هذه المخاوف هو أن انخفاض الأسعار الدولية لعدد من المواد الغذائية الأساسية لم يترجم، أو على الأقل ليس بالكامل، إلى انخفاض في الأسعار على مستوى التجزئة المحلي.

على الصعيد العالمي، يتوقع أن يصل الإنفاق على الواردات الغذائية إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2023، على الرغم من أنه يتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ بكثير من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، يتوقع انخفاض إنتاج القمح بنسبة 3 بالمئة بعد رقم قياسي سجل في الموسم السابق بسبب انخفاض الحصاد في روسيا وأستراليا.

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