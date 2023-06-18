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الاتحاد الأوروبي يسرّع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يسرّع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، الأحد، إن التكتل يسرع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا دعما للهجوم المضاد على القوات الروسية.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال بريتون في تصريحات نقلتها شبكة يورونيوز الأوروبية: "سنكثف جهودنا لتسليم الأسلحة والذخيرة.. هذه حرب تتصاعد وتلعب (هذه الأسلحة) دورا حاسما فيها".

وأضاف: "نحن نتأهب لحرب قد تستمر عدة أشهر أخرى أو حتى لفترة أطول".

وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، بدأت أوكرانيا هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من المعدات والدعم العسكري المقدم لجيشها من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

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