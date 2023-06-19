شاهد.. كتيبة جنين لسرايا القدس تفجر عبوة شديدة الانفجار بجيب للاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

واضافت الزميلة راية عروق، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعلن ان قواته "تعمل برا وجوا لحماية القوات داخل جنين واخراجها من هناك"، ذلك بعد محاصرة عناصر له داخل جنين.

الى ذلك، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية اياد جودة إن مجموعة من الاسرائيليين دخلوا الى جنين ليمارسوا عادتهم في القتل والنهب واعتقال الفلسطينيين إلا انهم تفاجأوا هذه المرة بمقاومة شرسة.

وأضاف لتغطية قناة العالم الاخبارية أن التصعيد الاسرائيلي في الساعات الاخيرة يعكس حجم الخسائر التي مني بها المحتل في مواجهة المقاومة بجنين. مشيرا الى أن "اسرائيل" تعرضت هذه الايام الى أزمة حقيقية مفادها أن الجيش الاسرائيلي فيه عددا من القتلى والجرحى.

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