عملية جنين؛ تحول جديد في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

وقال د. نائل أبوعودة في حديث لقناة العالم ان عملية المقاومين في جنين والتي تمثلت في استهداف ناقلة جند مصفحة للاحتلال الاسرائيلي بعبوات ناسفة وأدت الی جرح 7 جنود صهاينة، تشكل تعميداً لطريق المقاومة والتحرير واستمرار المقاومة في جنين.

وشدد علی ان هذه العملية اوجعت الاحتلال الاسرائيلي وأثلجت صدور الشعب الفلسطيني.

واعتبر استهداف قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة، تكتيكاً فلسطينياً جديداً يزيد من اقتدار وقوة المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وأوضح ابوعودة ان الاحتلال ظن واهماً ان يكون اقتحام جنين نزهة يمكن له ان يصدر أزماته الداخلية علی حساب الدماء الفلسطينية ويضرب روح المقاومة وارادة المقاومة في الضفة الغربية، لكن حجم الرد من ابطال المقاومة في جنين جعل الاعلام العبري يعترف بأن هذه العمليات، هي نفس الصورة التي واجهتها "اسرائيل" في غزة وفي مواجهة حزب الله.