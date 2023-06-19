مقتل شرطي طعناً أمام سفارة البرازيل في تونس

العالم- تونس

وقالت وزارة الداخلية التونسية، وفقا لـ"رويترز"، إن شرطيا توفي متأثرا بجراحه بعد أن أقدم رجل يعاني من اضطرابات نفسية على طعنه بالقرب من سفارة البرازيل في تونس. وقال شهود إن الشرطة تنتشر بكثافة في المنطقة وإنه يجري تطويق الموقع.

وألقت الوحدات الأمنية المتمركزة أمام مقر السفارة القبض على المهاجم بعد إصابته بأعيرة نارية في ساقه. ونقل الاثنان (المهاجم وعنصر الأمن) إلى المستشفى، قبل أن يعلن لاحقا عن وفاة عنصر الأمن متأثرا بجروحه.

وأوضح بيان الداخلية التونسية بعد وقوع الحادثة بقليل، أن "عنصر أمن تعرض أمام سفارة البرازيل بالبحيرة للطعن بآلة حادة من قبل شخص وذلك أثناء التحري معه حول أسباب تواجده بمحيط السفارة".

وأضاف البيان أنه تم القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته على مستوى الساق، مشيرة إلى نقله للمستشفى "في انتظار استكمال التحقيق معه".

وذكر مسؤول بوزارة الداخلية لـ"رويترز"، أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وهو مدرس عمره 53 عاما، مضيفا أنه لا علاقة له بأي فكر متطرف أو إرهابي. وقال إن عائلته أخبرت السلطات أنه يعاني وضعا نفسيا صعبا في الآونة الأخيرة وإنها تبحث عنه منذ مغادرته المنزل أمس الأحد.

والشهر الماضي فتح رجل أمن تابع للحرس الوطني النار قرب معبد يهودي بجزيرة جربة التونسية أسفر عن مقتل رجلي أمن واثنين من الزوار، وذلك في أثناء زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى معبد الغريبة، وفقا لـ"رويترز".

ووصفت السلطات الهجوم آنذاك بأنه عمل إجرامي.