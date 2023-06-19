بلينكن: واشنطن تدعم جهود الصين لإحلال السلام في أوكرانيا

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وقال بلينكن: "إذا كان بإمكان الصين أن تلعب دورا بناء في إيجاد سلام عادل ودائم في أوكرانيا عندما يحين الوقت، فسيكون ذلك جيدا".

وأشار إلى أنه في حال كانت بكين تتخذ مبادرات تساعد حقا في حل المشكلات وتعزيز السلام، فإن واشنطن تدعم هذه الجهود.

وأضاف: "فيما يتعلق بأوكرانيا، لا يكفي مجرد إحلال السلام. يجب أن يعكس ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك وحدة الأراضي والسيادة".

وأكد بلينكن أنه يرى أنه من المفيد والمهم، أن تشارك دول مهمة مثل الصين في "تحقيق نتائج إيجابية"، حيث قال إنه تطرق إلى هذه المسألة خلال محادثاته في بكين مع السلطات الصينية.