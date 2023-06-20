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النخالة: معركة جنين أحدثت تغييرا مهما في ميدان القتال

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال لأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن المقاومة أمام مرحلة جديدة وإنجاز كبير رغم التحديات، مستشهدا بمعركة جنين، وكيف أحدثت تغييرا مهما في ميدان القتال.

العالم - خاص بالعالم

وقال النخالة في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "من طهران" إن ما حدث في جنين مرتبط بمعركة وحدة الساحات وامتداداً لمعركة ثأر الاحرار، وبهذه المناسبة اوجه التحية الكبرى لمجاهدي كتيبة جنين الابطال البواسل الذين ابلوا بلاءاً كبيراً وهاماً في معركة بأس الاحرار، واثبتوا شجاعتهم وقدرتهم على الاشتباك وصناعة افق جديد للمقاومة، وايضا اشكر وحدة الهندسة في كتيبة جنين التي صنعت هذه العبوات من العدم واحدثت تغييراً في ميدان المعركة، له اهمية كبرى لاحقاً.

وتابع: أن المواجهة في مخيم جنين كانت كبرى ذات اهمية كبيرة جداً، باعطاب سبع آليات عسكرية اسرائيلية دمرت احداها بشكل كبير، هذا انجاز مهم وكبير بامكانيات متواضعة للمقاومة. ان شجاعة مقاومة الشعب الفلسطيني هي التي تحدث الفرق الآن بينه مع قوة العدو الاسرائيلي.

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