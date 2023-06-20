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هنية: فلسطين أصبحت جزءا من التيار الموحد والمستمر للمقاومة في المنطقة

هنية: فلسطين أصبحت جزءا من التيار الموحد والمستمر للمقاومة في المنطقة
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية لدى لقائه والوفد القيادي المرافق له، مع رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية السيدابراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء ان فلسطين أصبحت جزءا من التيار الموحد والمستمر للمقاومة في المنطقة.

العالم - إيران

وقدم هنية شكره وتقديره وتقدير الشعب الفلسطيني للدعم المستمر للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها المستمر في سبيل تحرير القدس الشريف وقال "وصلنا إلى مستويات متقدمة من القوة والمقاومة"،مشيراً إلى أنّ "جبهة المقاومة تواصل النمو، ليس في غزة والضفة الغربية فحسب، بل في جميع الأراضي المحتلة عام 1948 أيضاً "

وأوضح هنية أنّ "من أكبر إنجازات جبهة المقاومة في فلسطين هو تحقيق الانسجام والتنسيق الرفيع جداً بين كل الفصائل الجهادية".

ووفق هنية فإنّ "الانسجام انعكس خلال حرب الأيام الخمسة التي كنا نديرها من داخل غرفة عمليات مشتركة وبشكل دقيق للغاية"، في إشارة إلى معركة "ثأر الأحرار" الأخيرة.

وشدد هنية في سياق حديثه على أنّ "كل إمكانات الفصائل الجهادية في فلسطين وأطراف أخرى في محور المقاومة كانت تحت تصرف الفصائل التي حاربت في الخط الأمامي".

وتابع قائلاً: "لدينا لقاءات واجتماعات تنسيق مستمرة بين كل الفصائل من حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الفلسطينية."

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