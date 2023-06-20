قطر تزود الصين بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما

العالم - قطر

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي خلال مراسم أُقيمت في الدوحة، الى إن بموجب الاتفاق "ستورد قطر أربعة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى الصين على مدى 27 عامًا".

ولفت الكعبي إلى "توقيع اتفاقية أخرى لبيع وشراء أسهم تنضم بموجبها الشركة الصينية كشريك في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، أحد جزئَي أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم".

وكانت قطر وقّعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع شركة النفط الصينية العملاقة "سينوبك"، اتفاقية مماثلة لتزويدها أربعة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 27 عامًا. واعتُبر الاتفاقية آنذاك "الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال".

وفي نيسان/أبريل، أصبحت "سينوبك" أول مجموعة آسيوية تحصل على حصة 5% في مشروع قطر لتوسعة حقل الشمال الشرقي.

وأعلن الكعبي الثلاثاء توقيع اتفاقية أخرى لبيع وشراء أسهم تنضم بموجبها مؤسسة البترول الوطنية الصينية "إلى عائلة الغاز الطبيعي المسال في قطر شريكا في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي"، أحد جزئَي أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.

وتعمل قطر على مشروع توسيع حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم ويضم حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.

ويُتوقع أن يساعد المشروع الذي تقدّر قيمته بـ28,75 مليار دولار، قطر في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 بالمئة ليصل إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027.