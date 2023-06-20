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مشاورات ممثل بوتين الخاص مع كبير مستشاري أميرعبداللهيان

مشاورات ممثل بوتين الخاص مع كبير مستشاري أميرعبداللهيان
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تبادل المبعوث الخاص لرئيس روسيا وكبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني وجهات النظر حول كيفية حل الخلافات بين دمشق وأنقرة وشددا على ضرورة محاربة الإرهاب وفرض السيادة الوطنية لسوريا على جميع أراضي هذا البلد.

العالم - إيران

والتقى علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق الذي يزور كازاخستان لحضور الاجتماع العشرين لكبار الخبراء حول عملية أستانا والاجتماع الرباعي لمساعدي وزراء الخارجية، مع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ومساعد وزير الخارجية الروسي وعقدا جولة من المباحثات .

واستعرض الجانبان في هذا الاجتماع آخر المستجدات في المنطقة، و وجهات النظر حول سبل تسوية الخلافات بين دمشق وأنقرة وحلها، وأكدا على ضرورة محاربة الإرهاب وفرض السيادة الوطنية السورية على كامل أراضيها.

كما استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإنسانية في سوريا، وشددا على أهمية استمرار المساعدات وإجراءات المجتمع الدولي في هذا الصدد.

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