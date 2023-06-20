قتلى وجرحى إسرائيليين في عملية قرب مستوطنة 'عيلي'

العالم- فلسطين

ووفق قناة "13" الإسرائيلية، فإن منفذ عملية إطلاق النار استخدم سلاحاً رشاشاً أوتوماتيكياً من طراز "أم – 16"، وأطلق الكثير من الرصاص.

كما أفاد الإعلام الإسرائيلي بوصول عدد الإصابات في العملية إلى 7 إسرائيليين. وأضافت أن العملية نفذت في مكانين مختلفين، لافتةً إلى أنها "نفذت بسهولة وبسلاح ناري، والضفة مليئة بهذه الأسلحة".

مشاهد من موقع عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عيلي بالضفة الغربية".وذكرت الوسائل أن "جميع قتلى عملية عيلي مصابون بطلقات نارية في الرأس"، وأن "منفذي العملية أطلقا النار على حارس المستوطنة واستمرا في إطلاق النار على السائقين وباتجاه مطعم".

وتابعت أن عملية إطلاق النار، أعقبتها أعمال تمشيط، بحثاً عن منفذ ثانٍ محتمل للعملية، إضافة إلى المنفذ الأساسي للعملية.

واستطردت أن طائرات مروحية شاركت في مطاردة منفذي العملية، وأشارت إلى أن أحد المنفذين استولى على سيارة مستوطن وانسحب من المكان.

ودوت صافرات الانذار في مستوطنة عيلي وسط الضفة الغربية وحذرت سلطات الاحتلال من عملية تسلل وفق المصادر الامنية.

تصريح صحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة

تبارك حركة فتح الانتفاضة العملية البطولية بالقرب من رام الله والتي أدت لمقتل واصابة عدد من قطعان المستوطنين الصهاينة.

وقالت إننا نؤكد أن هذه العملية جاءت وفاءً لوعد المقاومة بالثأر لدماء الشهداء الذين سقطو في مخيم جنين والضفة المحتلة ، ورداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا.

واضافت إن هذه العملية المباركة جاءت استجابة ميدانية وسريعة لنداء الواجب، وتأكيداً على حيوية شعبنا ومقاومتنا للرد على جرائم الاحتلال البشعة، وليعلم العدو أنه لا أمان له ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا وشعبنا والمقدسات.

ذكر أن قوات الاحتلال وقعت، يوم أمس، في كمين مخطط له في جنين، وقد تضمن تفعيل عبوات ناسفة وإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وكشفت " سرايا القدس" في بيان حول العملية أن اعتراف الاحتلال بإصابة 7 من جنوده بعضهم جراحه خطرة، "هو هروب من الاعتراف بحقيقة ما جرى من إصابات متعددة وأكيدة".