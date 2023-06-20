شاهد.. دلالات جولة وزير الخارجية الإيراني إلى قطر وعمان

العالم - إيران

وتاتي الجولة تأكيدا على مواصلة طهران التطوير الشامل للعلاقاتها مع جيرانها، والتي تعتبر احدى الدعائم الرئيسة لاستراتيجيتها الخارجية.

لقاءات الوزير الايراني شملت أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي أكد خلال اللقاء على مكانة إيران الإقليمية بالنسبة للدوحة، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مشددا على رغبة قطر في تطوير علاقاتها مع إيران في جميع المجالات، رغبة قاسمها إياه أمير عبد اللهيان، الذي اعتبر أن عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قريبا، فرصة مناسبة لتسريع التعاون التجاري والاقتصادي، مشددا على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية، وضرورة التعاون المشترك في اتجاه السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. فيما بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التعاونَ الثنائي والقضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر.

في مسقط المحطة الثانية في جولة الوزير الايراني هبطت طائرة الوفد الدبلوماسي برئاسة أمير عبداللهيان، زيارة تأتي بعد فترة قصيرة على زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الى طهران، وما حملته من رسائل إقليمية ودولية.

متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتبر أنّ المنطقة تشهد ديناميكية إيجابية في طريقة التواصل والحوار بين معظم الدول. مضيفا أنّ زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى طهران، واستئناف عمل السفارتين الإماراتية والقطرية في الدوحة وأبوظبي، وايضا والزيارة الإقليمية لوزير الخارجية الإيراني لدول منطقة الخليج الفارسي تعد بمستقبلٍ مشرق للمنطقة ككل.