هجوم صاروخي أوكراني على جسر تشونغار يقطع الطريق بين خيرسون والقرم

العالم - خاص بالعالم

محققون روس أوضحوا ان علامات عثر عليها من حطام أحد الصواريخ تشير إلى أنه صنع في فرنسا.

سلطات منطقة خيرسون الأوكرانية اعتبرت الهجوم ضربة للوجستيات العسكرية للروس، وأن التأثير النفسي على من أسمتهم بالمحتلين أكثر أهمية، متوعدة بأنه لا يوجد مكان في خيرسون يمكن أن يشعروا فيه بالأمان.

بدوره اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بالتخطيط لهجوم على محطة زابوريجيا أكبر المحطات النووية في أوروبا، وأن كييف أطلعت جميع شركائها الدوليين على المعلومات.

وقال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني:" المخابرات تلقت معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو القيام بعمل إرهابي في محطة زابوريجيا النووية، سيترتب عليه خروج إشعاعات نووية، حضروا كل شيء لهذا العمل.

المعلومات التي كشف عنها زيلينسكي، قال إن وكالات الاستخبارات في بلاده جمعتها دون ذكر الدليل الذي استندت إليه الوكالات للتأكد من هذه المعلومات وصحة الادعاء. ادعاء نفته موسكو بشدة، ووصف الكرملين المزاعم بأنها كذبة أخرى، منوها إلى أن مفتشي الوكالة الدولية زاروا المحطة وأعطوا كل شيء فيها تقييما مرتفعا.

نجاح جزئي قال الجيش الأوكراني إنه يحققه في معارك جنوب شرق وشرق البلاد، بعد صده القوات الروسية، وتعزيز المواقع التي وصل إليها، بعد مهاجمة قريتين في منطقة دونيتسك، مضيفا أن القتال العنيف مستمر باتجاه ليمان في الشرق بشكل خاص.

اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أكد خلاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاحتياطي لدى القوات الأوكرانية لم يستنفد بعد.

واكد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"يجب أن ننطلق من حقيقة أن الإمكانات الهجومية للعدو لم تستنفد، وأن عددا من الاحتياطيات الاستراتيجية لم يتم تفعيلها بعد. أطلب منكم أن تضعوا ذلك في الاعتبار عند بناء الاستعداد القتالي. عليكم أن تنطلقوا من هذه الحقائق.

امكانيات يبدو أنها في تزايد مع استمرار الدعم الأميركي والأوروبي لكييف، آخرها التعهد الذي قدمه المستشار الألماني أولاف شولتس بضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، لكنه أنهى أحلام كييف بالانضمام سريعا إلى الناتو، مقترحا التركيز في قمة الناتو المقبلة على تعزيز القوة القتالية لأوكرانيا.

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