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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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فيديوغرافيك.. مجزرة جديدة للاحتلال في جنين
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الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش
استشهدت الطفلة الفلسطينية سديل غسان نغنغية (15 عاماً) صباح اليوم الاربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال، قبل يومين، في العدوان الصهيوني على جنين. وباستشهاد “نغنغية” يرتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على جنين قبل يومين إلى 7؛ بينهم طفلان، بالإضافة لإصابة حوالي 100 مواطنا فلسطينيا؛ منهم 22 بجراح بين خطيرة وحرجة.
تصنيف :
فلسطین
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
الاحتلال
العدوان الصهيوني
جنين
شهداء جنين
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