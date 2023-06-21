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فيديوغرافيك.. مجزرة جديدة للاحتلال في جنين

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

استشهدت الطفلة الفلسطينية سديل غسان نغنغية (15 عاماً) صباح اليوم الاربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال، قبل يومين، في العدوان الصهيوني على جنين. وباستشهاد “نغنغية” يرتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على جنين قبل يومين إلى 7؛ بينهم طفلان، بالإضافة لإصابة حوالي 100 مواطنا فلسطينيا؛ منهم 22 بجراح بين خطيرة وحرجة.

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