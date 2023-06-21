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تجدد الاشتباكات في السودان بعد انقضاء هدنة الثلاثة أيام

تجدد الاشتباكات في السودان بعد انقضاء هدنة الثلاثة أيام
الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

تجددت صباح اليوم الأربعاء، الاشتباكات والقصف الجوي لأهداف تابعة لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية، وذلك بعد انقضاء هدنة الثلاثة أيام.

العالم-السودان

ولفتت وسائل إعلام إلى تحليق مكثف للطائرات الحربية المقاتلة التابعة لسلاح الجو السوداني في سماء الخرطوم.

وبينت أن الطيران الحربي قصف أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة بحري شمالي الخرطوم، مشيرا إلى سماع دوي أصوات أسلحة ثقيلة في الناحية الغربية من العاصمة.

وأوضحت تلك الوسائل أن الاشتباكات تجددت منذ الساعات الأولى بعد نهاية الهدنة شمال أم درمان، فيما سمعت أصوات انفجارات بالقرب من مدينة الفتيحاب حيث تصاعدت أعمدة الدخان من عدة مناطق.

وفي تصريحات قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن “مجموعات من قوات الدعم السريع ما زالت تستحوذ على منازل المدنيين وهو ما يخالف التعهدات الواردة في اتفاق جدة”.

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