الجهاد الإسلامي تنعى شهـداء نابلـس وجنيـن وتـؤكـد علـى استمرار جذوة المقاومة

العالم - فلسطين

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها: إن "هذه الدماء الطاهرة تقرب مواعيد النصر المقبل".

إليكم نص البيان:

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

بــيـان صـادر عـن حركـة الجهـاد الإسلامـي فـي فلسطيـن

ننعـى شهـداء نابلـس وجنيـن ونـؤكـد علـى عهـد المقاومـة

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا ثلة من شهداء فلسطين، وهم: ابنتها الشهيدة: سديل غسان نغنغية (15 عاماً)، ابنة شقيق الشهيد القائد أسامة نغنغية، والشهيد: ناصر صالح سنان (55 عاماً)، اللذين ارتقيا متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانه على جنين.

والشهيدين البطلين: محمد حشاش (17 عاماً)، وعلاء حفناوي (18 عاماً)، من مخيم بلاطة بنابلس، اللذين ارتقيا أثناء الإعداد والتجهيز لمواجهة العدو.

إننا إذ نعزي عوائل الشهداء، وأهلنا الصامدين في الضفة الباسلة، لنؤكد استمرار جذوة المقاومة بدماء الشهداء، وأن جرائم المحتل ستزيد من عزيمة شعبنا وبسالة مقاتلينا التي تجلت في كمين جنين واستهداف المستوطنين جنوب نابلس، وإن هذه الدماء الطاهرة تقرب مواعيد النصر القادم.

حـركة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسطيـن - الضفـة الغربيـة