أول الغيث قطر .. هل باتت نهاية "زمرة المنافقين" قريبة ؟

العالم – كشكول

وزير الداخلية الالباني بليدي كوجي اعرب عن استيائه وغضبه حيال طريقة تعامل سكان معسكر "اشرف 3 " مع ضباط الشرطة الالبانية واضاف : ان بعض سكان المعسكر حاولوا منع قوات الشرطة من القيام بواجباتها المناطة اليها قانونيا وهو ما ادى الى صدامات بين الطرفين اثفرت عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى.

تاريخيا تعرف زمرة المنافقين (مجاهدي خلق الإيرانية( بانها من اكثر المنظمات الارهابية دموية حيث تلطخت ايديها بدماء حوالى 17 الف شهيد ايراني ما بين شخصيات سياسية وعلمائية وعلماء ومواطنين مدنيين ابرياء، بل وحتى لم يسلم منهم النساء والاطفال.

المنظمة التي تأسست عام 1965 بهدف اسقاط نظام الشاه، سرعان ما كشفت عن نواياها الخبيثة والمبيتة حين اعلنت عام 1981 وبعد فترة وجيزة من انتصار الثورة، عن بدء عملياتها الاجرامية المسلحة ضد الجمهورية الإسلامية. وبعد التصدي لها من قبل السلطات وفقدانها للقاعدة الشعبية، انتقلت الى مرحلة اخرى من مواقفها الخيانية بارتمائها في حضن العدو اللدود لايران، اي نظام الطاغية صدام الذي وفّر لها قاعدة عسكرية عرفت فيما بعد بـ"معسكر اشرف" كمعسكر تنظيم وتدريب وتسليح عسكري، إبان فترة الحرب المفروضة على ايران من قبل الطاغية صدام (1980- 1988).

بعد سقوط نظام صدام عام 2003 تحولت قضية زمرة المنافقين الى احدى الملفات الشائكة بين الحكام الجدد في العراق وعراب زمرة المنافقين الارهابية اي امريكا. وتمّ إصدار قرار بالإجماع من مجلس الحكم العراقي آنذاك بطرد عناصر المنظمة من معسكر اشرف إلى خارج البلد وغلق مقرّاتها ومنعها من ممارسة أي نشاط. وعقب اتفاق بين العراق والامم المتحدة تم نقل عناصر الزمرة الارهابية إلى معسكر ليبرتي بالقرب من مطار بغداد مؤقّتا لإعادة توطينهم خارج العراق. ومنذ بداية عام 2016 بدء أعضاء التنظيم مفادرة العراق إلى البانيا واتخاذها مقرا لها بتنسيق من امريكا وبعض الدول الخليجية، بعد ان رفضت معظم الدول الراعية لها استقبالها لعلمها بمخاطر تواجد عناصر هذه الزمرة على اراضيها.

وكان قد تمّ تصنيف المنظمة عام 1997 وفي عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون في قائمة المنظمات الإرهابية بسبب تورطها بأعمال إرهابية. وفي عام 2000 اتخذ الاتحاد الاوروبي خطوة مماثلة، ولكن محكمة أوروبية اصدرت عام 2011 قرارا برفع الحظر تلتها امريكا بعد عام من ذلك بخطوة مماثلة. ونددت ايران آنذاك بالقرارين الأوروبي والامريكي ضد المنظمة التي تلطخت ايديها بدماء بدماء آلاف الإيرانيين وغير الإيرانيين، واتهمت الغرب باتخاذ "معايير مزدوجة" على صعيد مكافحة الارهاب.

جرائم الجماعة الارهابية التي وقفت الى جانب نظام الطاغية صدام في قمع الحركة الكردية بشمال العراق عام 1991 ودعمت الديكتاتور في قمع الانتفاضة الشعبانية وعملت كطابور خامس للنظام البعثي، لم تقف عند هذا الحد فقد تم مؤخرا الكشف عن وثائق تؤكد تعاون هذه الزمرة مع الجماعات التكفيرية مثل "داعش" ضد محور المقاومة شمل جمع المعلومات والتجسس عبر الهاتف وتحويل الأموال وحتى المساعدة في تجنيد وإرسال القوات للتكفيريين.

وكان خبراء اكدوا ان دعم زمرة المنافقين قد يؤدي الى تداعيات خطيرة ستمائل ما تعرضت له الدول الاوروبية بسبب دعمها للجماعات الارهابية وتعزيز شوكتها، وما حدث بالامس في البانيا هو غيض من فيض ما طفى على الماء من جرائم وانتهاكات هذه الزمرة والآتي انكى.