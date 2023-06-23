الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التونسي والمستشار الألماني یبحثان العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات

الرئيس التونسي والمستشار الألماني یبحثان العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بالمستشار الألماني أولاف شولتس، وبحث معه العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

العالم - تونس

وحسب بيان الرئاسة التونسية، بحث الجانبان خلال لقائهما في مقر السفارة التونسية بباريس مساء الخميس، "علاقات الصداقة الوطيدة القائمة بين تونس وألمانيا في شتى المجالات والفرص المتاحة للبلدين لتطوير الشراكات، سيما في المجالات العلمية والبحثية والطاقات المتجددة والنظيفة والسياحة".

ودعا الرئيس التونسي خلال اللقاء إلى تكثيف نسق الاستثمارات الألمانية في تونس وتشجيع المؤسسات الألمانية على مزيد تعزيز وجودها في عدة قطاعات واعدة، علاوة على زيادة تثمين ودعم برامج تبادل الطلبة والتكوين المهني.

وأثنى قيس سعيد في هذا السياق، على قيمة الخبرات والكفاءات التونسية العاملة في ألمانيا في اختصاصات مختلفة.

كما أكد الطرفان على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية وتطوير آليات العمل والتنسيق للتصدي لأسبابها.

يذكر أن الرئيس التونسي والمستشار الألماني يشاركان في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد" التي تستضيفها العاصمة الفرنسية يومي 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.

روابط ذات صلة

قيس سعيد يرمي عصفورين بحجر واحد! + فيديو

تونس تمنع نشر المعلومات من مؤسسات الدولة إلى وسائل الإعلام

شاهد.. بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعلن دعم تونس في إطار "حزمة تعاون شاملة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مؤامرة النزوح مستمرة.. مقررات مؤتمر بروكسيل مخيّبة لآمال دولة لبنان

إطلاق الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027

الرئيس التونسي والمستشار الألماني یبحثان العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات

شاهد.. خبير عسكري: الاحتلال بات يرى الضفة كأنها غزة

ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟

بالفيديو.. محلل سياسي: الاحتلال فقد زمام السيطرة على الضفة الغربية