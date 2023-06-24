الضفة في مواجهة العدوان المتمادي

العالم - مع الحدث

فإلی أين يتجه مسار التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة؟

لماذا تطلق يد الاستيطان وانتهاك المقدسات الاسلامية بشكل ممنهج؟

ما طبيعة التهديدات بعمليات عسكرية واسعة من جانب نتنياهو ووزرائه؟

أي خيارات للمقاومين في الرد علی العدوان وانتهاكات الاحتلال؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سهيل الناطور، وأمين عام المبادرة الوطنية د. مصطفی البرغوثي، والناطق باسم حركة حماس عن القدس، محمد حمادة.