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منظمة 'ADHRB' تدعو للضغط على البحرين لوقف سياسة الإهمال الطبي  ضد السجناء.

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

دعت منظمة" ADHRB " المجتمع الدولي للضغط على البحرين لوقف سياسة الإهمال الطبي  ضد السجناء السياسيين.

العالم-البحرين

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منظمة 'ADHRB' تدعو للضغط على البحرين لوقف سياسة الإهمال الطبي  ضد السجناء.