ايران ستبدأ بتعزيز حدودها الشرقية, لوجستيا وانسانيا

العالم-ایران

وحسبما افادت وكالة ارنا، لفت العميد كودرزي الى ان قيادة حرس الحدود الايراني تبنت في ظل الاحداث الاخيرة، مشروع تعزيز الجاهزية العسكرية والدفاعية على شريط الحدود الشرقية للبلاد؛ مؤكدا ان هذه الاجراءات ماضية بجدية عبر التعاون مع هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.

واوضح هذا القائد العسكري، ان التعزيزات على الحدود الشرقية، تجري في مجالات تدريب القوات المتمرسة وتطوير الاجهزة والاعتدة العسكرية اللازمة هناك.

واكد العميد كودرزي، على ان هذه الاجراءات وقائية بامتياز وتتم في اطار سياسة الدفاع عن حياض وامن البلاد.

كما تعهد قائد قوات حرس الحدود الايراني، بان يتم في اقصر وقت ممكن، فرض تعزيزات امنية صارمة على الحدود الشرقية، بهدف التصدي لعمليات تهريب المخدرات الى داخل البلاد.

وشدد على ان قوات حرس الحدود وقوى الامن الداخلي في ايران، تقف على اهبة الاستعداد والجهوزية لمواجهة عصابات الاتجار بالمخدرات؛ مبينا ان هذه التعزيزات ذاعت اصداؤها في الصعيد الدولي وهي مستمرة دون ان تتاثر بالعراقيل او التحديات الخارجية.