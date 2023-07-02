خفايا عدم اعتراف جمعيات في لبنان على أنها ممولة أمريكيا -القسم الثاني

العالم - نوافذ

كما يبحث البرنامح في عرض التفاصيل لبعض الادلة عن عمل هذه المنظمات التي يعود بشكل او بآخر الى أجندة امريكية ويرتبط بالادارة الامريكية مباشرة من خلال التمويل من خلال رسم السياسات او رسم الاهداف علما ان التفويض لبناني والرخصة لبنانية والجمعيات تكون لبنانية لكنها ممولة من قبل منظمات امريكية مختلفة.

ويسلط البرنامج الضوء على بعض الجمعيات في لبنان التي كانت تنكر بشكل كبير جدا في ان تكون ممولة امريكيا او ان يكون مصدر اهدافها ورسم سياساتها وأيّ أمر يتعلق بها مرتبط بشكل او بآخر بالإدارة الامريكية.

وفيما يتعلق بنكران بعض الجمعيات الداخلية في لبنان على انها ممولة من قبل الخارج، وما مدى أن يكون حكمنا عليها جائراً بحقها في انها تخدم اجندة امريكية وليس أجندة لبنانية:

اوضح الباحث السياسي علي مراد بانه لكي يتم تصنيف وتحديد فيما اذا كانت هذه المنظمة هدفها وطني ام انها تخدم اجندة خارجية يجب ان يتم مراقبة عدة عوامل اولها يتمثل بالخطاب الاعلامي الخاص بها ونشاطاتها، كيف تصرف اموالها وميزانياتها ومصادر تمويلها، وهي العوامل الثلاثة الاساسية والضرورية لكي نصنفها مشيرا الى وجود منظمات في لبنان تقارب 600 منظمة لبنانية ناشطة على الارض لها نشاطات بشكل اسبوعي ان لم يكن يومي ومن هذه المنظمات الـ 600 هناك بشكل مباشر تمويل امريكي لها يبلغ عددها تقريبا 150 منظمة، واما الباقون يتمولون من الأمريكيين لكن عبر طرف ثالث.

ولمناقشة هذا الموضوع برنامج "نوافذ" نستضيف:

الكاتب والباحث السياسي علي مراد.

الكاتب والباحث السياسي هادي قبيسي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...