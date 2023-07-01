وفاة واحدة وأكثر من 10 اصابات في إندونيسيا اثر زلزال بقوة 6.5 درجات

العالم - اسيا والباسفيك

ووفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، وقع الزلزال بقوة 6.4 درجة على بعد 86 كيلومترًا جنوب غرب بانتول في منطقة يوجياكارتا الخاصة، وبلغ عمق الزلزال بلغ 25 كيلومترًا.

وتسببت الهزة في أضرار طفيفة لمئات المنازل وبعض المكاتب والمرافق الصحية والتعليمية المنتشرة في منطقة يوجياكارتا ومحافظة جاوة الوسطى، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أن الزلزال، الذي وقع على عمق 25 كيلومترًا (15 ميلاً)، شعر به في عدة مدن في منطقة يوجياكارتا وشرق ووسط جاوة، وهي أكبر جزر إندونيسيا سكانًا. لم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

في هذا السياق، أفادت الوكالة بأن هناك 5 هزات ارتدادية تم تسجيلها حتى الساعة 20:40، وأكبر قوة للهزة بلغت 4.5 درجة.

تقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا، وتقع على ما يسمى بـ "حلقة النار الباسيفية"، وهي منطقة زلزالية نشطة للغاية حيث تلتقي لوحات مختلفة على قشرة الأرض وتتسبب في حدوث عدد كبير من الزلازل والبراكين.