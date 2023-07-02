المحکمة الفرنسية العلیا ترفض طلبا أميركيا بإصدار حكم قضائي ضد إيران

العالم - إيران

وأوضح مکتب مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القانونية في بیان صدر الیوم الأحد، أن المحكمة الفرنسية العليا رفضت في 28 يونيو/حزیران للعام الجاری، طلب الفريق القانوني الأميركي لاستئناف القرار الصادر عن محكمة باريس في 16 آذار/مارس الماضی، والذي كان لصالح إيران.

وبناء على هذا القرار، تم رفض طلب الولايات المتحدة بفرض غرامة قدرها 247 مليون دولار ضد إيران.

وكانت المحاكم الأوروبية والدولیة، قد أصدرت عدة مرات أحکاما لصالح إيران في دعاوى قضائية بين إيران والولايات المتحدة.

وفي سیاق متصل، قضت محكمة العدل الدولية في لاهای في شهر آذار/مارس الماضي، بعدم مشروعية تجميد أمريكا لأصول إيرانية.

كما في شهر آذار/مارس لعام 2019، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني بأن محكمة في لوكسمبورغ ألغت قرار تجمید 1.7 ملیار دولار من أرصدة البنك.