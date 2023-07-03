شاهد.. تجدد الضربات التركية على منطقة كردستان العراق

العالم - مراسلون

يتجدد القصف التركي شبه المستمر باختراق السيادة العراقية والتي تؤمن له تلك الحجج الواهية التي تضع نفوذه في تلك المنطقة، بتواجد عناصر البككا حيث الطائرات الحربية التركية قصفت لليوم الثاني على التوالي مناطق في سلسلة جبال متين المطلّة على قضاء العمادية شمالي المحافظة

تأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يطالب سكان تلك المناطق من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وقف تلك الاستهدفات من قبل القوات الجوية التركية بشكل متكرر والتي اجبرتهم الى مغادرت منازلهم واراضيهم وسبل عيشهم.

المسئلة لم تنتهي بعد والحلول متوقفة بصد تلك الهجمات التي تتعرض لها الحدود العراقية من قبل الجيش التركي تحت الحجج الواهية بوجود عناصر حزب العمال الكردستاني واهالي تلك المناطق يطالبون الحكومات بالعودة الى ديارهم.

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