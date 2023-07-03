العالم-تركيا

وقال أردوغان: "أوضحنا أن القتال الحازم ضد المنظمات الإرهابية والإسلاموفوبيا هما خطنا الأحمر".

وأضاف: "يجب على الجميع الاقتناع بأن صداقة تركيا لا يمكن كسبها من خلال دعم الإرهاب أو عن طريق إفساح المجال للإرهابيين".

وأرجأت تركيا موافقتها النهائية على انضمام السويد لحلف "الناتو"، متهمة الدولة بأنها متساهلة للغاية مع التظاهرات المناهضة للإسلام والجماعات التي تعتبرها أنقرة تمثل تهديدا أمنيا.

ويرغب حلف "الناتو" في ضم السويد بحلول وقت اجتماع قادة "الناتو" في فيلنيوس، في 11 و12 يوليو المقبل بليتوانيا، لكن أردوغان قال إن "ستوكهولم لا يزال لديها التزامات يجب الوفاء بها".

ويشترط "الناتو" موافقة بالإجماع من جميع الأعضاء الحاليين لضم عضو جديد، وتركيا وهنغاريا هما البلدان الوحيدان اللذان لم يصدقا حتى الآن على انضمام السويد.