روسيا تسقط خمس مسيرات أوكرانية فوق سماء موسكو

العالم - الأزمة الأوكرانية

يبدو أن الأرض لم تكن واسعة لتستأنف كييف الحرب فيها فقررت أن تغزو سماء العاصمة الروسية بخمس مسيرات تقول موسكو إنها أحبطتها جميعا دون إصابات.

هكذا صرحت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت هجوما إرهابيا أوكرانياً، تعبير وظفته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مؤكدة أن محاولة نظام كييف مهاجمة المنطقة التي تحتوي على منشآت البنية التحتية المدنية بما في ذلك المطار الذي يستقبل رحلات جوية أجنبية هو عمل إرهابي.

ونقلت وكالة تاس عن أجهزة الطوارئ الروسية أنه تم اعتراض 3 طائرات مسيرة في سماء موسكو في وقت مبكر من الثلاثاء وواحدة فوق بلدة كوبينكا على بعد ثلاثة وستين كيلومترا غرب موسكو. تقول رويترز إن هناك قاعدة جوية روسية بالقرب من البلدة.

وفي الجهة المقابلة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تتقدم خطوة بخطوة، وشكر كل من يدافعون عن أوكرانيا، وكل من يقودون هذه الحرب من أجل انتصارها، على حد تعبيره.

من جهتها، قالت آنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة نحو مئة وتسعة وخمسين كيلومترا مربعا منذ بدء الهجمات المضادة على القوات الروسية. لكن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يفند ذلك قائلا إن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور منذ بداية هجومها المضاد.

وفي شبه جزيرة القرم، أعلن جهاز أمن الدولة الروسي يوم الاثنين إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال الحاكم الروسي للمنطقة سيرغي أكسيونوف، لكن أوكرانيا لم تعلق بعد على تلك المحاولة.

بلى تلك الحوادث تتداول بين روسيا وأوكرانيا بين ماض مرير وآت غامض.