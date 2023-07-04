'مشاهد دموية' بين مشجعي المكسيك في مباراتها مع المنتخب القطري!

العالم - رياضة

وخلال المباراة حدث اشتباك بين مشجعين مكسيكيين لأسباب غير معروفة، نتجت عنها اعتداءات خطيرة، حيث انخرط بعضهم في قتال عنيف أدى إلى إصابات واضحة.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية الخبر اليوم الثلاثاء، حيث استخدم بعض المشجعين المكسيكيين السلاح الأبيض في المدرجات على ملعب في ليفي في سانتا كلارا بكاليفورنيا.

وسحب رجل سكينا واعتدى بها على شخص آخر، ما تسبب في إصابات خطيرة في جسده، بحسب ما أظهره الفيديو، الذي يتحفظ "العربي الجديد" على نشره بسبب دموية المشهد.

وحتى اللحظة وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على المباراة، لم يصدر الكونكاكاف، الجهة المنوط بها تنظيم البطولة أي بيان حول هذه الحادثة المثيرة للجدل، والتي تطرح علامات استفهام حول كيفية إدخال السكاكين إلى أرضية الملاعب في الولايات المتحدة.