الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجولة الثالثة لدور الكأس الذهبية..

'مشاهد دموية' بين مشجعي المكسيك في مباراتها مع المنتخب القطري!

الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

فاز منتخب قطر على نظيره المكسيكي في الجولة الثالثة لدور مجموعات الكأس الذهبية، بهدف دون مقابل وتأهل للدور المقبل،ولكن حينه،صورت فيديوهات لقطات مرعبة في المدرجات.

العالم - رياضة

وخلال المباراة حدث اشتباك بين مشجعين مكسيكيين لأسباب غير معروفة، نتجت عنها اعتداءات خطيرة، حيث انخرط بعضهم في قتال عنيف أدى إلى إصابات واضحة.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية الخبر اليوم الثلاثاء، حيث استخدم بعض المشجعين المكسيكيين السلاح الأبيض في المدرجات على ملعب في ليفي في سانتا كلارا بكاليفورنيا.

وسحب رجل سكينا واعتدى بها على شخص آخر، ما تسبب في إصابات خطيرة في جسده، بحسب ما أظهره الفيديو، الذي يتحفظ "العربي الجديد" على نشره بسبب دموية المشهد.

وحتى اللحظة وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على المباراة، لم يصدر الكونكاكاف، الجهة المنوط بها تنظيم البطولة أي بيان حول هذه الحادثة المثيرة للجدل، والتي تطرح علامات استفهام حول كيفية إدخال السكاكين إلى أرضية الملاعب في الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

الرئيس المكسيكي يتهم البنتاغون بالتجسس على بلاده

تصنيف الفيفا: ايران في المركز 2 آسيويا و 22 عالميا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أهمية منظمة شنغهاي في بعدها الإقتصادي على مدى السنوات الماضية

بالفيديو.. إنطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني في روسیا

شاهد بالفيديو..  جنين.. التصعيد مستمر

الجولة الثالثة لدور الكأس الذهبية.. 'مشاهد دموية' بين مشجعي المكسيك في مباراتها مع المنتخب القطري!

بالصورة.. مقتل احد متزعمي الجماعات الارهابية في ريف حلب الغربي

غريب آبادي: أعمال الشغب العام الماضي كانت حربا هجينة شاملة ضد إيران