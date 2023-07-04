أميرعبداللهيان يغادر إلى باكو لحضور اجتماع حركة عدم الانحياز + فيديو

العالم - إيران

وغادر وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان مساء اليوم الثلاثاء على رأس وفد سياسي طهران متوجهاً إلى باكو لحضور اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في جمهورية أذربيجان.

ويوم الاحد وصل وفد من الخبراء الإيرانيين برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "رضا نجفي" إلى العاصمة الآذربيجانية باكو، لحضور اجتماع كبار خبراء لدى الدول الأعضاء في حركة عدم الانحیاز.

وبدأ اجتماع الخبراء اعماله الاثنین واستمر يومين؛ حيث يليه اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، يومي الأربعاء والخميس.

یذکر أن حركة عدم الانحياز، هي منظمة دولية تضم 120 عضوا من الدول النامية، تأسست إبان الحرب الباردة، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية والشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي (سابقا)، وتهدف حاليا إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز مع السياسة الدولية للقوى العظمى في العالم.