الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني سجل انتصارا كبيرا بهزيمة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

العالم - فلسطین

وقال النخالة في تصريح صحفي صادر، فجر اليوم الأربعاء: "الحمد لله رب العالمين والله أكبر وما النصر إلا من عند الله ، لقد سجل الشعب الفلسطيني العظيم انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها، وقادت كتيبة جنين ومقاتلوها البواسل بكل شجاعة وبطولة هذا الانتصار الكبير، وأثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين".

وأضاف: "إنها معارك مجد يسجلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين ولكتيبة جنين، إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله".

ودعا إلى "التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة".