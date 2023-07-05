الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد جلالي: العدو يستخدم تكنولوجيا جديدة لتنفيذ اغتيالات كيمياوية

العميد جلالي: العدو يستخدم تكنولوجيا جديدة لتنفيذ اغتيالات كيمياوية
الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس منظمة الدفاع المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد غلام رضا جلالي بانه في مجال الاغتيالات الكيمياوية، شهدنا خلال العامين الماضيين تطور هذه الإجراءات التي نفذت ضد مقاتلي محور المقاومة، بمن فيهم مقاتلو بلادنا، لذلك، اكتشفنا في التحقيقات الأولية ، بأن العدو يستخدم تقنية جديدة.

العالم- ايران

وقال العميد جلالي في تصريح للصحفيين صباح اليوم الأربعاء على هامش اختتام المؤتمر الوطني الثامن للدفاع الكيمياوي حول الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الكيميائية للبلاد: لقد شهدنا هجمات إلكترونية من قبل الكيان الصهيوني على بلدنا في العام الماضي ، حيث كانت هناك هجمات على البنية التحتية الكيمياوية للبلاد ، ولكن مع اليقظة في الوقت المناسب واتخاذ تدابير الدفاع الإلكتروني اللازمة ، تمكنا من السيطرة على محاولاتهم تقريبًا.

واضاف رئيس منظمة الدفاع المدني عن جمع أجهزة الكمبيوتر التابعة للمنافقين (زمرة خلق الارهابية) من قبل الشرطة الألبانية وأثرها في الحد من وجود المنافقين في الفضاء السيبراني: ان أحد مراكز العمليات الاستطلاعية والإعلامية ضد شعبنا هو مركز المنافقين في ألبانيا. بالطبع هناك 4 مراكز أخرى ، ولكن مع عملية الشرطة الألبانية ضد مقرات المنافقين في هذا البلد ، شهدنا انخفاضًا جادا في وجودهم في هذه الاجواء ، مما أظهر أن جزءًا كبيرًا من الجهود الاستطلاعية ضد شعبنا كان يتم من المكان المذكور.

وقال: أنه في العامين الماضيين شهدنا تطور هذه الإجراءات في مجال الاغتيالات الكيمياوية التي نفذت ضد مقاتلي محور المقاومة بمن فيهم مقاتلو بلادنا. لذا؛ في التحقيقات الأولية ، اكتشفنا أن العدو يستخدم تقنية جديدة. بالطبع ، تمكنت أقسام التشخيص في بلدنا من تحديد ذلك واتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة.

روابط ذات صلة

جلالي: ايران تنتظر القرار النهائي لروسيا حول اتفاقية التعاون الشامل

ايران تعلن استعدادها للالغاء المتبادل للتاشيرات مع روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله: ما حصل في جنين انتصار لمنطق المقاومة

مصر تستضیف اجتماعا لزعماء الفصائل الفلسطينية

وزيرالخارجية: اقسى عقوبة تنتظر منفذ الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان

سلاجقة يجري مشاورات مع مسؤولي الدول المشاركة باجتماع مجموعة الـ77 والصين

هولندا..حدوث فوضى في النقل الجوي وسكك الحديد بسبب أقوى عاصفة صيفية

العميد جلالي: العدو يستخدم تكنولوجيا جديدة لتنفيذ اغتيالات كيمياوية