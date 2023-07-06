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وزيرالخارجية يلتقي نظيره السوري في باكو

وزيرالخارجية يلتقي نظيره السوري في باكو
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية " حسين امير عبد اللهيان" نظيره السوري "فيصل المقداد" في باكو على هامش قمة دول حركة عدم الانحياز.

العالم - ايران

وقد التقى وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان اليوم الخميس نظيره السوري فيصل المقداد في قاعة المؤتمرات في باكو على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز وتباحثا في اخر التطورات الاقليمية وخاصة التطورات على صعيد الكيان الصهيوني.

وعلى هامش هذه القمة ايضا، التقى اميرعبد اللهيان مع وزيري خارجية الكويت وماليزيا البارحة وتباحثوا في اخر التطورات.

يذكر ان اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز بدأ البارحة الاربعاء في باكو، بكلمة الافتتاح للرئيس الاذربيجاني "الهام عليوف"، وتحت شعار "حركة عدم الانحياز..متحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة".

وينهي هذا الاجتماع أعماله بعد ظهر اليوم الخميس بإصدار البيان الختامي له ومراجعة الموافقة على الوثيقة النهائية للاجتماع.

وانعقد المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز في بلغراد عام 1961، وحضره ممثلو 25 دولة، ثم توالى عقد المؤتمرات حتى المؤتمر الأخير بطهران في أغسطس 2012. ووصل عدد الأعضاء في الحركة عام 2011 إلى 118 دولة، وفريق رقابة مكون من 18 دولة و10 منظمات.

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