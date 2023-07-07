إيرواني: مستعدون لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة القاها أمير سعيد ايرواني سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2231.

وقال ايرواني بحسب وكالة أنباء فارس: أريد أن أوضح موقفنا بصراحة وللتسجيل فيما يتعلق بمشاركة أوكرانيا في اجتماع اليوم ، الذي سيعقد على جدول أعمال منع الانتشار ، مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. نحن نعارض بشدة دعوة رئيس المجلس لدولة عضو لا تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع جدول أعمال هذا الاجتماع.

وتابع ايرواني: نحن نعتبر هذا العمل غير بناء ولا بحسن نية. وبدلاً من ذلك ، يبدو أنها محاولة متشائمة لصرف الانتباه عن القضية الملحة المطروحة ، أي تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة وعدم الامتثال وفشل بعض الأطراف الغربية في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

وقال ممثل إيران: اسمحوا لي أن أكون واضحًا ، هذا الاجتماع والقرار 2231 (2015) لا علاقة لهما مطلقًا بالأزمة الأوكرانية. إن دعوة ممثل أوكرانيا إلى هذا الاجتماع تدل على سوء استخدام العملية وموقف رئاسة المجلس ، الأمر الذي يخدم الأهداف السياسية لبعض الدول. بالإضافة إلى ذلك ، يتعارض هذا الإجراء بشكل واضح مع الإجراءات المعمول بها في المجلس ونظامه الداخلي ، ويتعارض مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

*كنا ننتظر بصبر واناة أدلة اوكرانيا المزعومة

واكد إيرواني إن إيران ترفض رفضًا قاطعًا الاتهامات الأوكرانية التي لا أساس لها ، وقال: أن إيران حافظت على موقفها الحيادي فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. لقد كنا ننتظر بصبر واناة الأدلة المزعومة من أوكرانيا ، بعد الاجتماع الأولي بين الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين. ومع ذلك ، فإن استخدام ما يسمى بـ "وثيقة" تتكون من صور متناقضة ومعلومات "مفتوحة المصدر" مشكوك فيها ، وإساءة استخدام إجراءات الأمم المتحدة لنشرها كدليل على الانتهاكات المزعومة، كما فعلت أوكرانيا وبريطانيا، هو أمر غير مهني وخادع وغير بناء.

*لا نعترف بحضور أوكرانيا في هذا الاجتماع

وقال الدبلوماسي الإيراني: اقول مجددا أن الطلب المتكرر للأمانة العامة لإجراء ما يسمى بالتحقيق ليس له أساس قانوني. لا القرار 2231 ولا مذكرة رئيس مجلس الأمن ذات الصلة (S / 2016/44) تسمح بمثل هذه المهمة غير القانونية. أي نتائج أو استنتاجات الأمانة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة غير المشروعة لاغية وباطلة.

وقال: "من الواضح تماما أن بعض الدول تحاول عمدا صرف انتباه المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للوضع الحالي المتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والانتهاك المستمر للقرار رقم 2231 من قبل الولايات المتحدة منذ انسحابها غير القانوني من الاتفاقية في عام 2018. نتيجة لذلك ، نعلن بحزم أننا لا نعترف بحضور أوكرانيا في هذا الاجتماع ، ولا نعتزم الخوض في الاتهامات التي لا أساس لها والمتكررة المطروحة من قبل ممثل أوكرانيا أو بعض الدول الأعضاء ضد بلادي في هذا الاجتماع.

*بعض أعضاء المجلس تجاهلوا الأسباب الرئيسية للتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي

بعد ذلك ، تطرق إيرواني الى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة وأضاف: أريد أن أبدأ ببيان من الأمين العام في تقريره الأخير ، والذي يصف خطة العمل الشاملة المشتركة بأنها "أفضل خيار متاح". في الواقع ، إنه نفس الشيء. لهذا السبب يؤكد أعضاء المجلس اليوم دون أي تردد على دعمهم القوي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ويريدون تنفيذها بالكامل من قبل جميع الأطراف كإجراء عملي وحيد. نحن نرى أنه على الرغم من أن خطة العمل الشاملة المشتركة قد لا تكون مثالية أو لا تشوبها شائبة ، إلا أنها كانت بلا شك الخيار الأكثر قابلية للتطبيق في ذلك الوقت وتظل الخيار الأفضل والأكثر قيمة من بين الخيارات المتاحة.

وأضاف السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: للأسف ، قرر بعض أعضاء المجلس ، وخاصة الولايات المتحدة ، غض الطرف عن الواقع وتجاهل الأسباب الرئيسية للتحديات المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة. في سلوك منافق ، تلوم هذه الدول إيران وتتهمها دون أن تفكر في فشلها في الوفاء بالتزاماتها.

*ما زلنا مستعدين لاستئناف المفاوضات

وتابع: إذا كان ينبغي تحميل أحد الطرفين المسؤولية عن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة ، فهي الولايات المتحدة ، بسبب انسحابها الأحادي غير المشروع في 2018 وإعادة فرض جميع عقوباتها على إيران على أساس "سياسة الضغوط القصوى سيئة الصيت" والفاشلة في نفس الوقت . وبنفس الطريقة ، فإن الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة والاتحاد الأوروبي مذنبة أيضًا بعدم تنفيذ التزاماتها القانونية الصريحة بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة والقرار 2231. منذ ذلك الحين ، مارست الولايات المتحدة علانية وببلطجة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لخرق القرار 2231 أو انها تواجه عقوبة شديدة. هذا السلوك المتنمر من قبل عضو دائم في هذا المجلس غير مسبوق.

وتابع إيرواني: رداً على حالات عدم الامتثال هذه ، لم يكن أمام إيران خيار آخر سوى اتخاذ بعض الإجراءات التعويضية في ممارسة حقوقها بناءً على البندين 26 و 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة. كان هدف إيران ببساطة هو استعادة التوازن الدقيق للالتزامات المتبادلة بموجب الاتفاقية. واليوم حاول بعض أعضاء المجلس تغيير مكان الضحية والجاني وأشاروا إلى الإجراءات التصحيحية الإيرانية وكأن إيران هي الطرف الذي انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة. من حقنا الصريح اتخاذ تدابير تعويضية، وعلى عكس الإجراءات غير القانونية الأميركية التي لها عواقب لا رجعة فيها ، فإن جميع أفعالنا يمكن التراجع عنها بمجرد رفع العقوبات بطريقة يمكن التحقق منها.

وقال: بالإضافة إلى ذلك ، توقفت محادثات فيينا ليس بسبب إيران ، ولكن بسبب عدم توفر الإرادة السياسية من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، بما في ذلك اعتباراتها السياسية الداخلية. ما زلنا مستعدين لاستئناف المفاوضات ، إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة لفعل الشيء نفسه.

وأضاف ايرواني: بينما تلتزم إيران التزاما كاملا بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الخاصة بها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فإن بعض الادعاءات ضد برنامج إيران النووي السلمي هي من الواضح أنها تستند إلى معلومات كاذبة نشرها الكيان الإسرائيلي ، وليس لديهم أي غرض سوى ممارسة الضغط السياسي على إيران ، وهو الأمر الذي لن يحقق اي نتيجة.

*تم إحراز تقدم كبير في مجال قضايا الضمانات

وأشار ممثل إيران لدى الأمم المتحدة إلى أن إيران ، باستخدام حقوقها غير القابلة للتصرف والتزامها بتعهداتها الدولية ، مصممة تماما على مواصلة أنشطتها النووية السلمية بقوة ، بما في ذلك التخصيب بالمستويات المطلوبة ، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتحقق منها. يخضع برنامج إيران النووي للمراقبة المستمرة من قبل "أقوى" عمليات المراقبة والتحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية - كما ذكر مرارًا وتكرارًا المدير العام للوكالة.

وأضاف: إن أعمالنا الطوعية الأخيرة ، تنفيذاً للبيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 4 مارس 2023 ، لضمان استمرار معرفة الوكالة من خلال تركيب كاميرات مراقبة في ورش إنتاج أجهزة الطرد المركزي ، هي فعلاً دليل على استمرار تعاوننا البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك التزامنا بالشفافية.

وقال ايرواني: بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا أن توضيح إيران مرض حول اليورانيوم عالي التخصيب الذي يحتوي ذرات من 235 إلى 83.7 في المائة الذي وجد في موقع، دون ان يكون لها سؤال اخر في هذا الصدد. وعلى هذا النحو ، فقد تم إحراز تقدم كبير في قضايا الضمانات ، وكما أكدت الوكالة مؤخرًا ، تمت معالجة المخاوف بشأن جزيئات اليورانيوم المستنفد في أحد المواقع بشكل فعال.

وقال ممثل إيران: "بدلاً من ترديد معلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة للكيان الإسرائيلي من قبل بعض أعضاء المجلس بشأن برنامج إيران النووي السلمي ، من المتوقع أن يتحلوا بالشجاعة الكافية اليوم وأن يروا النتائج الإيجابية لتعاوننا البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل صحيح.

*القرار 2231 لا يشير إلى القضايا الإقليمية

وأشار ايرواني في اجتماع مجلس الأمن: بالنظر إلى نطاق وسلطة القرار 2231 وحقيقة أن القرار لا يشير إلى قضايا إقليمية ، فإن أي إشارة إلى القضايا الإقليمية هي إساءة للعملية. تلتزم إيران بالحفاظ على السلام والأمن في المنطقة من خلال المشاركة النشطة لجميع دول المنطقة على أساس الاحترام الكامل للقوانين الدولية والاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون والحوار.

وأضاف: "من الواضح أن بعض أعضاء المجلس يثيرون قضايا إقليمية لغرض وحيد هو صرف الانتباه عن انتشارهم العسكري المكثف في المنطقة ، فضلاً عن النقل الجامح لأسلحتهم المتطورة للغاية إلى بعض دول المنطقة. والأهم من ذلك ، التستر على الجرائم. وما زالت أعمال الكيان الإسرائيلي المزعزعة للاستقرار ، التي هي السلاح السري لبرامج القتل الجماعي والمغامرات العسكرية ، تهدد السلام والأمن في منطقتنا وخارجها.

*تقرير الأمين العام صامت حول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث

وقال: في حين أن اعتباراتنا الكاملة بشأن تقرير الأمين العام حول القرار 2231 واردة في رسالتي الموجهة إليه بتاريخ 3 يوليو 2023 ، إلا أنني أود مع ذلك إثارة بعض النقاط.

وتابع: فشل هذا التقرير مرة أخرى في التعامل مع الأسباب الرئيسية للوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة ، أي انسحاب الولايات المتحدة منها. كما التزم الصمت بشأن الانتهاك الجسيم والمنهجي للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لالتزاماتها القانونية الصريحة بموجب القرار 2231.

وقال ممثل إيران: إن تدخل الأمانة في ما يسمى بـ "التحقيق" لاجراء "دراسة" مزعومة لانتهاك القرار يتجاوز بشكل واضح المهام الموكلة إليها من قبل المجلس من خلال القرار 2231 والمذكرة S / 2016/44 من رئيس المجلس. ووفقًا لهاتين الوثيقتين ، ليس على الأمانة العامة أي واجب لتنفيذ القرار 2231 باستثناء تقديم "دعم إداري" لعمل مجلس الأمن. لذلك ، فإن هذه الأنشطة الخارجة عن القانون التي تقوم بها الأمانة العامة غير مقبولة وينبغي تجنبها.

*برامج الفضاء والصواريخ الإيرانية خارج نطاق أو اختصاص القرار 2231

وأضاف: يجب أن أكرر موقف إيران الثابت بأن برامج إيران الفضائية والصاروخية تاتي خارج نطاق أو اختصاص القرار 2231.

وفي الختام ، أكد إيرواني أن الضغط والترهيب والمواجهة غير فعالة وأضاف: إذا أبدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي إرادة سياسية حقيقية ، فمن الممكن التعامل مع التحديات الحالية لخطة العمل الشاملة المشتركة. من جانبنا ، نحن على استعداد لاستئناف المفاوضات في أقرب فرصة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وضمان تنفيذها بالكامل من قبل الجميع.