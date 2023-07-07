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تشييع الشهيدين خيري شاهين وحمزة مقبول في نابلس

الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

نابلس من جديد وبعد يومين فقط من معركة جنين، اغلقت المحال التجارية ابوابها وعاد الاف المشيعيين الى شوارع المدينة ليحملوا على الاكف شهيدين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة.

العالم - خاص بالعالم

حمزة مقبول وخيري شاهين استشهدا في عملية اغتيال نفذتها القوات الخاصة الاسرائيلية بدعوى انهما اطلقا النار قبل يومين على سيارة اسرائيلية في ضواحي المدينة.

المشيعون من جديد دعوا فصائل المقاومة الى الانتقام من الاحتلال الاسرائيلي.

عملية الاغتيال في نابلس والتي تاتي بعد يومين فقط من فشل الاحتلال الاسرائيلي في جنين هي محاولة اسرائيلية جديدة لكسب نقاط في المعركة المستمرة الدائرة في الضفة الغربية والتي يقودها مجموعة من الشبان الملتصقين بقضيتهم بعيدا عن الفئوية.

وعملية الاغتيال في نابلس تاتي بعد ساعات من عملية نفذها شاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة كدوميم قرب نابلس وصفها نتنياهو بنفسه بانها صعبة للغاية .

الانتصار في معركة كالتي تشهدها الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال تكمن بابادة شعب باكلمه فهل يستطيع ؟

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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