تشييع الشهيدين خيري شاهين وحمزة مقبول في نابلس

العالم - خاص بالعالم

حمزة مقبول وخيري شاهين استشهدا في عملية اغتيال نفذتها القوات الخاصة الاسرائيلية بدعوى انهما اطلقا النار قبل يومين على سيارة اسرائيلية في ضواحي المدينة.

المشيعون من جديد دعوا فصائل المقاومة الى الانتقام من الاحتلال الاسرائيلي.

عملية الاغتيال في نابلس والتي تاتي بعد يومين فقط من فشل الاحتلال الاسرائيلي في جنين هي محاولة اسرائيلية جديدة لكسب نقاط في المعركة المستمرة الدائرة في الضفة الغربية والتي يقودها مجموعة من الشبان الملتصقين بقضيتهم بعيدا عن الفئوية.

وعملية الاغتيال في نابلس تاتي بعد ساعات من عملية نفذها شاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة كدوميم قرب نابلس وصفها نتنياهو بنفسه بانها صعبة للغاية .

الانتصار في معركة كالتي تشهدها الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال تكمن بابادة شعب باكلمه فهل يستطيع ؟

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