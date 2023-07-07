'72 منظمة أمريكية' تحث بايدن على اتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني

العالم - الأميركيتان

جاء ذلك في رسالة لكل من الديمقراطيين العرب الأمريكيين في تكساس، والاتحاد الأمريكي لرام الله، والمنظمات الفلسطينية الأمريكية، وغيرها من المنظمات المحلية.

وأرسلت المنظمات رسالتها، وتضمنت إدانة للهجمات الإسرائيلية على بلدتي اللبن الشرقية وترمسعيا الفلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت: "نحث إدارتكم بشدة على اتخاذ إجراء حاسم من خلال تحميل [إسرائيل] المسؤولية وإنفاذ قانون ليهي، وضمان عدم استخدام دولار واحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لــ[إسرائيل] لأغراض مثل الاحتجاز العسكري للأطفال الفلسطينيين، وهدم منازل الفلسطينيين، أو ضم الأراضي الفلسطينية".

ويجرم قانون "ليهي" تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إلى وحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي السياق، طالبت المنظمات في رسالتها بـ"عقد اجتماع سريع للاستجابة للأزمات، مع المنظمات الأمريكية والمحلية المعنية لمناقشة هذه القضايا الملحة".

وأفادت أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تسببت بتدمير الممتلكات بما في ذلك الحرق العمد وإلقاء الحجارة، مما أدى لوقوع أضرار للسيارات والمنازل والشركات.

كما أوضحت الرسالة أن العديد من الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء "أصيبوا في هجمات بالرصاص نفذها مستوطنون أو جنود إسرائيليين".

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من "الفشل الجسيم" للسلطات الإسرائيلية في حماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ورصدت الرسالة مقتل أكثر من 163 فلسطينيا بينهم 27 طفلا على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين، خلال هذا العام في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.