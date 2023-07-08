وفود اوروبية تعهدت لجنين باعمار ما دمره الاحتلال.. ولكن شاهد ماذا حدث؟

عاين الوفد الذي زار المخيم بدعوة من وكالة الأمم المتحدة منازل المواطنين والمدارس والشوارع قال إن ما حدث هنا اجتياح صادم وانتهاك للقانون.

الأمم المتحدة بدورها، حثت الدول الأعضاء على زيادة تمويلها للفلسطينيين الذين تعرضوا لحرب أعصاب وخوف على مدار يومين.

سيساعد الاتحاد الأوروبي في دعم مخيم جنين وسينقل الممثلون عن هيئاتهم هذه المشاهد إلى دولهم، ولكن أهالي مخيم جنين يعرفون مثل ما يعرف الاتحاد الأوروبي بأن هذه المشاهد ربما سيكررها جيش الاحتلال في هذا المخيم.

وافادت مراسلة العالم بانه مع سماع صوت صفارات الانذار في مخيم جنين انتهت جولة الاتحاد الأوروبي في هذا المخيم.. قالوا بأنهم سيعيدون اعمار كل ما دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكن صفارات الإنذار لا زالت تصدح وجيش الاحتلال يؤكد ان عملياته مستمرة.

