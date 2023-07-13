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شاهد.. هجرة عكسية لأطباء العراق والسبب..

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

يشهد العراق، ظاهرة غريبة تمثلت في عودة الأطباء من الدول الغربية الی البلاد.

العالم - العراق

وتأتي هذه الظاهرة، نتيجة مباشرة لطبيعة الحياة الاجتماعية في كثير من الدول الغربية والتي اتسمت بالانحلال الاخلاقي من خلال انتشار المثلية الجنسية.

ويعتبر الکثير من الاطباء العراقيين الذين غادروا البلاد الی الدول الغربية ان الانحلال الاخلاقي يهدد حياة اولادهم وعائلاتهم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع انتشار هذه الظاهرة حيث علق "علي" کاتباً:"هو هذا اللي اخاف منه على اطفالي بالمستقبل".

"محمود الشامي" بدوره علق على قرار الاطباء بالعودة انه "لهم كامل الحق في ذلك".

أما "احمد" فغرد:"يرجعون افضل لان بلدنا محتاجهم".

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