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بالفيديو.. هل تستطيع قمة دول جوار السودان اخماد نيران الحرب؟

الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت الخبيرة في الشؤون الافريقية أسماء الحسيني ان هناك وضع صعب ومعقد في السودان ولازالت الاشتباكات والعنف على اشده بعد 3 اشهر من القتال الدامي الذي كان له انعكاسات كارثية على كل اوضاع السودان السياسة والاقتصادية والامنية والاجتماعية.

العالم - خاص العالم

واوضحت أسماء الحسيني ان انعقاد قمة دول جوار السودان في القاهرة له اهمية لمحاصرة هذه الحرب ولمحاولة انقاذ السودان في ظل اوضاع شديدة التعقدي على كل المستويات ، واضافت ان هناك دعوات للتدخل الدولي في السودان وبالتالي وجود دول الجوار في الحل هو امر مهم.

يذكر ان البيان الختامي لاجتماع دول جوار السودان الذي عقد في القاهرة، أكد أهمية الحل السياسي والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومنع تفككها. وفيما اعرب مجلس السيادة السوداني عن استعداده لوقف إطلاق النار إذا التزم به الطرف الآخر رحب المستشار السياسي لقائد الدعم السريع بمخرجات القمة إذا اتسقت مع منبر جدة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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بالفيديو.. هل تستطيع قمة دول جوار السودان اخماد نيران الحرب؟