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الأمم المتحدة: من المقرر إرسال سفينتي حبوب إلى تركيا قبل انتهاء صفقة الحبوب

الأمم المتحدة: من المقرر إرسال سفينتي حبوب إلى تركيا قبل انتهاء صفقة الحبوب
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم المنسق الأممي لمبادرة تصدير الحبوب، إسميني بالا، اليوم الجمعة في إسطنبول، أنه سيتم إرسال سفينتي حبوب من أوكرانيا إلى تركيا في الأيام المقبلة قبل انتهاء صفقة الحبوب.

العالم- أوروبا

وحسب وكالة "سبوتنيك" أضافت بالا، أنه من المقرر إجراء تفتيش لسفينة واحدة يوم السبت عند مغادرتها الميناء الأوكراني، ويتم حاليًا تحميل سفينة أخرى في ميناء أوديسا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عدم صدور أي تصريحات فيما يتعلق بصفقة الحبوب عن الجانب الروسي.

وقال بيسكوف في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن هناك أي تصريحات من الجانب الروسي بهذا الخصوص".

وجاءت تصريحات بيسكوف، تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام نقلا عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق على تمديد صفقة الحبوب.

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الأمم المتحدة: من المقرر إرسال سفينتي حبوب إلى تركيا قبل انتهاء صفقة الحبوب

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